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الموساد يحبط 12 محاولة إعتداء على اسرائيليين فوق الأراضي التركية

i24news

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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) مع رئيس الموساد المنتهية ولايته يوسي كوهين (يسار) ورئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيع (وسط) في حفل وداع للسيد كوهين ، 31 مايو 2021
Kobi Gideon / GPOرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) مع رئيس الموساد المنتهية ولايته يوسي كوهين (يسار) ورئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيع (وسط) في حفل وداع للسيد كوهين ، 31 مايو 2021

وتم الكشف عن العلاقات الاستثنائية بين الجهازين بعد نشر وسائل إعلام عن إحباط إعتداء على رجل أعمال اسرائيلي

في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين اسرائيل وتركيا تراجعًا كبيرًا غذته التوترات السياسية بين البلدين، أظهر التعاون غير المسبوق بين الموساد الإسرائيلي وجهاز المخابرات التركي تعاونًا وثيقًا أثمر عن إحباط الموساد 12 محاولة لتنفيذ اعتداءات ضد مواطنين اسرائيليين يقيمون في تركيا، بحسب النشر أمس في N12. 

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وتم الكشف عن العلاقات الاستثنائية بين الجهازين على خلفية نشر وسائل إعلام عن نجاح تركيا منع إعتداء استهدف النيل من رجل أعمال اسرائيلي صاحب نفوذ كبير يدعة يائير غيلر. 

وذكرت وسائل الإعلام في أنقرة أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا يتزعمهم رئيس الموساد الحالي دافيد بانيع زاروا تركيا مؤخرًا وتم إطلاعهم على تفاصيل الحادث.

وأفاد هؤلاء بأن حسن التواصل بين الموساد ونظيره في تركيا مكّن من إحباط 12 هجوماً معظمها من تدبير تنظيم الدولة الإسلامية خلال العامين الماضيين، واستهدفت رجال الأعمال والإسرائيليين في أماكن أخرى من العالم.

وأشارت تقارير تركية إلى أن يائير غيلر معروف "بنجاحه العالمي في الصناعات الدفاعية" ويمتلك شركة هندسية متخصصة في تكنولوجيا الطيران.

ووفقا لصحيفة "صباح" التركية، يملك غيلر (75 عاما) شركة هندسية للبحث والتطوير متخصصة في إنتاج تكنولوجيات فضائية جوية وبرمجيات وأجهزة تستخدم تكنولوجيات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC).