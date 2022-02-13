مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا: وزير خارجية إسرائيل يجتمع مع مسؤولة اوكرانية

نائبة وزير الخارجية الأوكرانية تزور إسرائيل مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

على خلفية المخاوف من غزو روسي، اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم مع نائب وزير الخارجية الأوكرانية أمينة جابار والتي تقوم في زيارة الى إسرائيل.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية ، عبر لابيد خلال اللقاء عن "مخاوف من الازمة المتصاعدة في أوكرانيا" معبرا عن أمله "بوقف التصعيد بعد اتصالات ديبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة". وأضاف أنه أطلع المسؤولة الأوكرانية على استعدادات السفارة الإسرائيلية في كييف والتعزيزات، وشدد على اهتمام الحكومة الإسرائيلية بالمواطنين الاسرائيلين واليهود الذين يعيشون في أوكرانيا.

من جانبه طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مجددا الإسرائيليين بمغادرة أوكرانيا فورا وقال في مستهل جلسة الحكومة اليوم"نحن لا نعرف ماذا ستكون التطورات خلال الأيام القادمة بين روسيا واوكرانيا، مثل جميع العالم، نحن نأمل أن ينتهي التوتر بدون تصعيد، لكن من اولوياتنا الاهتمام بمواطنينا، المواطنون الإسرائيليون, لذلك، خلال يوم السبت، أنا ووزير الخارجية، وطواقمنا، اهتممنا بمضاعفة وتيرة الرحلات الى إسرائيل"

وتابع بينيت :"أطالب هنا مجددا، الإسرائيليين من أوكرانيا ، عودوا الى البيت، لا تجازفوا بمخاطرة لا داعي لها، لا تنتظروا وضعا تكونون فيه مضطرين للعودة، وهذا لن يكون ممكنا، تحملوا المسؤولية على حياتكم، اخرجوا من أوكرانيا بالسرعة الممكنة وعودوا الى البيت".

ونقل موقع "والا" عن مسؤول في وزارة الخارجية، قال ان القسم القنصلي في وزارة الخارجية سيعزز القسم القنصلي في كييف مع عاملين ، سيتم ارسالهم من البلاد للرد على مكالمات الطوارئ لاسرائيليين بالتشديد على استصدار جوازات ووثائق سفر، وقال على انه على تواصل مع المجتمع اليهودي.

ويعيش في أوكرانيا 150 الف يهودي، بالإضافة الى وجود ما بين 10 آلاف حتى 15 الف اسرائيلي، وتسجل 4500 منهم في قائمة السفارة.