تجدد الاشتباكات في الشيخ جراح: تواجد مكثف للشرطة واعتقال ثمانية

استعدادات شرطية مكثفة في حي الشيخ جراح خشية حدوث أي تصعيد في المكان

تجددت الاشتباكات مساء اليوم في الشيخ جراح في القدس، واعتقل خلالها 8 مشتبهين بالمشاركة بحوادث عنيفة، من بين المعتقلين 6 يهود، بينهم اثنان بحسب الشبهات قاموا برش غاز الفلفل على المارة، ومشتبهين آخرين اعتقلوا بعد شبهات بالقاء حجارة وقناني حارقة. كما اعتقل مقدسيان بسبب القيادة بسرعة. ويتواجد حاليا عشرات من عناصر الشرطة استعدادا لأي تصعيد في الاحداث.

وبسبب مخاوف من اشتعال الاحداث، قامت الشرطة باغلاق مداخل الحي ومنعت الدخول اليه للمشاة والمركبات، وذلك بعد نصب عشرات الحواجز في المكان، واندلعت اشتباكات الليلة خلال زيارة أعضاء من القائمة المشتركة عوفر كاسيف وأحمد طيبي للحي وتمت مهاجمتهم من قبل سكان الحي اليهود والذي هتفوا نحوهم بعبارة "الموت للمخربين".

واندلعت الاشتباكات صباح اليوم بعد قيام النائب اليميني ايتمار بن جفير بإقامة "مكتب مؤقت" بالحي وتواجد قوات كبيرة من الشرطة لحماية مكتبه.

وحذر المتحدث باسم حركة حماس محمد حمادة بأن فتح مكتب بن غفير في الشيخ جراح "لعب بالنيران يمكنه أن يشعل المنطقة" وطالب الفلسطينيين دعم سكان الشيخ جراح، أيضا الجهاد الإسلامي هدد وحذر من "انفجار الوضع" على ضوء "استمرار الاعتداءات" ضد سكان الشيخ جراح، كما أفادت الميادين أن حماس نقلت الى مصر رسالة مفادها بأن الأحداث في الشيخ جراح "تصعيد خطير " لا يمكن السكون عنه.

وأقام بن غفير المكتب المؤقت في المكان احتجاجا على ما وصفه "عجز الشرطة واهمال امن السكان" على ضوء احراق منزل تعيش فيه عائلة يهودية، ووفقا للشبهات فان الخلفية لاشعال الحريق قومية.