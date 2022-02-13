قائد الشرطة السابق:"للشرطة الاسرائيلية لا يوجد بيغاسوس- هذا تضليل وأحدهم سيدفع الثمن"

رؤساء أحزاب اليمين بالمعارضة الإسرائيلية يطالبون بإقامة لجنة تحقيق رسمية بقضية "تجسس الشرطة"

قال روني الشيخ، الذي ترأس جهاز الشرطة الاسرائيلية ونسب له في تحقيق كلكليست جزء كبير بدفع "تجسس الشرطة" باستخدام برنامج بيغاسوس، وقال انه "لم يجري استخدام لبرنامج التجسس بيغاسوس لشركة NSO في شرطة إسرائيل "جميع الأسماء التي نشرت دون استثناء فحصت بتعمق- لم يحدث ولم يكن موجودا".

وأضاف الشيخ خلال مشاركته في نقاش بإحدى الجامعات الاسرائيلية:" كل من يشرف بطريقة ما - يشرف بـأمر. لا يوجد بيغاسوس في الشرطة الإسرائيلية ولا برامج أخرى, للشرطة مسموح لها التنصت عن طريق الحاسوب أو الهاتف الخليوي الذي لديها, كل ما هو موجود في الأحهزة قبل التثبيت-لا يمكن الوصول اليه".

وتابع "أنا لا أشير الى العملية لكنها مراقبة من قبل مدعي الدولة، شرطة إسرائيل تستخدم أدوات ويوجد لشرطة إسرائيل حساسية، أنا لا أقول انه لا يوجد أخطاء لكن لا يوجد فوضى، انا أثق بأشخاص أيضا بعد ان تركت السلك حافظوا على قدسية العملية وخصوصية المواطنين سوية مع الحاجة لمحاربة الاجرام، هذه القصة تضليل ويجب على أحد أن يدفع الثمن".

وكانت النيابة العامة سلمت نتائج الفحوصات التي قامت بها حتى الان ومفادها انه لم يتم تنفيذ عمليات تنصت بدون استصدار أمر. في حين طالب رؤساء أحزاب اليمين في المعارضة بإقامة لجنة تحقيق رسمية فورا "بقضية التجسس ضد مواطني إسرائيل".