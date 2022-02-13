وزارة الصحة تستعد لإزالة بقية القيود المرتبطة بالشارة الخضراء

المنسق الحكومي لوزارة الصحة يقول انه من المبكر جدا القول ان الموجة الخامسة من وراءنا

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان في وزارة الصحة الإسرائيلية سيناقشون قريبا إزالة جميع القيود في اطار الشارة الخضراء على التجمعات والمناسبات متعددة المشاركين.

مسؤولون في وزارة الصحة صرحوا ان نقاشا حول إزالة فرض ارتداء الكمامات لن يكون خلال الفترة القريبة، وان النقاش سيكون على ما يبدو قبل عيد الفصح بموجب معطيات انتشار العدوى، الفحوصات لدى الدخول الى المطار من المتوقع ان تبقى بهدف الكشف عن متحورات جديدة.

خلال الأيام الأخيرة سجل انخفاض كبير بعدد الإصابات الخطيرة الجديدة، ويبلغ عدد الإصابات الخطيرة حاليا 1,057 من بينهم 285 يرتبطون بأجهزة تنفس، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم عن 21,262 إصابة يومية. من جانبه صرح المنسق الحكومي لشؤون كورونا سلمان زرقا للقناة صباح اليوم إنه من المبكر القول ان الموجة الخامسة من وراءنا.