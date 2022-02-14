الضفة الغربية:مقتل شاب فلسطيني في بلدة سيلة الحارثية خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

تصدى الجنود للمواجهات باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات كما اطلقوا النار صوب مسلحين مما أسفر عن مقتل شاب

قال الجيش الإسرائيلي، إن "مئات الفلسطينيين القوا الزجاجات الحارقة والحجارة لدى قيام قوة عسكرية بهدم منزل احد المشتبه بهم في قتل يهودا ديمينتمان في حومش قبل حوالي شهرين وتصدى الجنود لهم باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات كما اطلقوا النار صوب مسلحين مما أسفر عن مقتل شاب فلسطيني".

ومن جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن "شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، لقي مصرعه بعد إصابته برصاص إسرائيلي حي في رأسه خلال تبادل لاطلاق النار دار حول هدم منزل مشتبه به بالقرب من جنين بالضفة الغربية في وقت متأخر من ليلة أمس الاحد"

وقالت سرايا القدس، في بيان أصدرته فلسطين اليوم ، إن "كتيبة جنين نفذت الليلة الماضية عدة عمليات إطلاق نار استهدفت الجيش الإسرائيلي وأوقعت إصابات في صفوفه".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد دخلت في وقت سابق من ليلة الأحد إلى سيلة الحارثية في شمال الضفة الغربية "لهدم أرضية منزل يعيش فيه محمود جرادات المشتبه به إلى جانب ثلاثة فلسطينيين آخرين، بقتل يهودا ديمينتمان في الضفة الغربية في منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم"