التحالف الدولي بقيادة السعودية يقصف محيط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء

أكد التحالف: "لقد دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات"

أعلن التحالف الدولي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الإثنين، أنه استهدف بغارتين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية شمالي العاصمة صنعاء"لقد دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات".

ونقلت وكالة الأنباء واس السعودية عن التحالف قوله: "لقد دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات"، مضيفا أن: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

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وأضاف التحالف أن ضربات اليوم الاثنين جاءت "ردا" على هجوم الخميس الماضي على مطار أبها الواقع في جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن، مضيفا "طلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء".

وفي نفس السياق، أكد مراسل لوكالة فرانس برس في صنعاء حصول ضربات جوية شنها التحالف واستهدفت مناطق عدة في العاصمة بمحيط الوزارة، مشيرا أنه لم يتسن على الفور تحديد ما إذا كان هناك ضحايا.

وتعتبر هذه أول مرة يستهدف التحالف المناهض للحوثيين وزارة مدنية بعد أن كان هاجم حتى الآن وزارة الدفاع فقط.

وكان التحالف قد سبق وأن أكد أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين". مضيفا أن "الحوثيون يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية".

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق عن تنفيذ 21 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينة حجة باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن "الاستهدافات في حجة دمرت 12 آلية وسجلت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين".