التحالف الدولي بقيادة السعودية يقصف محيط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء

أعلن التحالف الدولي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الإثنين، أنه استهدف بغارتين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية شمالي العاصمة صنعاء"لقد دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات".

ونقلت وكالة الأنباء واس السعودية عن التحالف قوله: "لقد دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات"، مضيفا أن: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".