إيران: زمن التوصل لاتفاق في فيينا يرتبط بشكل مباشر بإرادة الأطراف المقابلة

خطيب زادة:"إيران تسعى إلى الحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن لمنعها من انتهاك الاتفاق مجددا"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، إنه"إذا كانت الأطراف الأخرى تحترم حقوق طهران فسيكون إحياء الاتفاق النووي ممكنا قبل نهاية فبراير وهذا يرتبط بتجاوب الطرف الآخر مع المقترحات الإيرانية."

وشدد خطيب زادة على أن "إيران تسعى إلى الحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن لمنعها من انتهاك الاتفاق مجددا"، حسب وصفه وكانت الأنباء تحدثت عن توافق بين الأطراف الدولية وإيران وقرب التوصل للاتفاق النووي الإيراني الجديد بعد مفاوضات مارثونية في فيينا.

وأضاف أن القضايا الرئيسية، التي تتطلب قرارات سياسية، "لا تزال قيد المناقشة" في محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، وتابع أن بلاده "اتخذت قرارها السياسي من خلال البقاء في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بعد أن تخلت عنه واشنطن"

ومن جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "عمل المفاوضين الإيرانيين من أجل إحراز تقدم يصبح أكثر صعوبة في كل لحظ بينما تتظاهر الأطراف الغربية بطرح مبادرات لتجنب التزاماتها" وأفادت تقارير صحفية أن "الأجواء لا تشي بسهولة الوضع لكنها لم تصل إلى طريق مسدود بعد"

ومن جهته كشف المفاوض الصيني وانغ كون سابقا أن إيران ردت على المقترح أو المسودة الأوروبية النهائية، موضحا أن الوفد الإيراني قدم رده الأخير، قائلاً: "لقد وصلنا إلى آخر مرحلة من المفاوضات، لاسيما أن الإيرانيين قدموا رزمتهم النهائية".