زيارة الرئيس التركي للإمارات: توقيع 12 اتفاقية تعاون تشمل الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم، اليوم الإثنين، بزيارة إلى الإمارات تستمر يومين، لتعزيز الأجواء الإيجابية، سيتم خلال الزيارة توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس أردوغان "خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين ونقلها إلى مستوى أكثر تقدماً"

وكان الرئيس التركي، قد قال في وقت سابق إن زيارته إلى الإمارات "ستتيح الارتقاء أكثر بالتعاون بين البلدين، وأن أمن واستقرار الإمارات وجميع الأشقاء بالخليج مرتبط بأمن واستقرار تركيا"مشيرا إلى أن" التقارب التركي الإماراتي يكتسب زخما جديدا عبر الزيارات المتبادلة"، معربا عن ثقته بأن "زيادة مجالات التعاون بين البلدين ستنعكس إيجابا على المنطقة وأن التقارب في العلاقات جاء بوقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية"