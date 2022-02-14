زيارة الرئيس التركي للإمارات: توقيع 12 اتفاقية تعاون تشمل الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة

زيارة الرئيس أردوغان "خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين ونقلها إلى مستوى أكثر تقدماً"

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم، اليوم الإثنين، بزيارة إلى الإمارات تستمر يومين، لتعزيز الأجواء الإيجابية، سيتم خلال الزيارة توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس أردوغان "خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين ونقلها إلى مستوى أكثر تقدماً"

وكان الرئيس التركي، قد قال في وقت سابق إن زيارته إلى الإمارات "ستتيح الارتقاء أكثر بالتعاون بين البلدين، وأن أمن واستقرار الإمارات وجميع الأشقاء بالخليج مرتبط بأمن واستقرار تركيا"مشيرا إلى أن" التقارب التركي الإماراتي يكتسب زخما جديدا عبر الزيارات المتبادلة"، معربا عن ثقته بأن "زيادة مجالات التعاون بين البلدين ستنعكس إيجابا على المنطقة وأن التقارب في العلاقات جاء بوقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية"

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وفي نفس السياق، علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، على الزيارة الأولى منذ سنوات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، معتبرا أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأكد قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة للاستقرار والأزدهار في المنطقة". مضيفا أن "الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصاً منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها". حسب موقع الخليج أونلاين.

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يشار إلى أن قبيل وصول الرئيس أردوغان أضاء برج خليفة في مدينة دبي، مساء الأحد 13 فبراير/شباط، بألوان العلم التركي وذلك ترحيباً به.

ويذكر أن العلاقات الإماراتية - التركية شهدت في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتركيا تلبية لدعوة وجهها الرئيس التركي، لتكون هذه الزيارة محطة رئيسية في مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين و التي ترتكز على المصالح المشتركة بينهما.