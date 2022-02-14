تركيا تطلق عملية أمنية في جنوب شرقي البلاد لمواجهة مسلحي حزب العمال الكردستاني

انطلاق عملية لمكافحة مسلحي كردستان "بمشاركة 555 عنصرا أمنيا في العملية الرامية لتعزيز أجواء الأمن في المنطقة"

أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، صباح اليوم الإثنين، "انطلاق عملية جديدة واسعة لمكافحة مسلحي حزب العمال الكردستاني في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد بـ"مشاركة 555 عنصرا أمنيا في العملية الرامية لتعزيز أجواء الأمن في المنطقة".

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد، وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية.

و كان كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد صنف "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، ووفقا للبيانات التركية، قتل "الحزب نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ أكثر من 30 عاما."

وكانت القوات "الكردستانية" قد نفذت عمليتي"نبع السلام" و"درع الفرات" العسكريتين، في العمق السوري، الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، والثانية أطلقتها في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/آذار 2017.