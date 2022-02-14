رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة رسمية لأول مرة لمملكة البحرين

مناقشة"تقوية العلاقات الثنائية، و أهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة والقضايا الدبلوماسية والاقتصادية"

يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الإثنين، إلى البحرين في أول زيارة رسمية تاريخية لرئيس وزراء إسرائيلي للمملكة في تاريخ إسرائيل بدعوة من ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

ويلتقي نفتالي بينيت خلال الزيارة مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة "سبل إضافية لتقوية العلاقات الثنائية، و أهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، وخاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار"

وكان الزعميان قد لتقايا لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم في غلاسكو ، حيث دعا ولي العهد رئيس الوزراء للقيام بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.

كما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بوزراء المالية والصناعة والنقل في مملكة البحرين ، وممثلي الجالية اليهودية في المملكة