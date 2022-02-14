بينيت حول الشيخ جراح:"لا نحتاج الى محرضين لإشعال المنطقة"

رئيس الحكومة الاسرائيلية اجرى اليوم تقييما للأوضاع الامنية في الشيخ جراح بمشاركة الشاباك

عقد رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت تقييما للوضع اليوم بمشاركة وزير الامن الداخلي عومر بارليف، قائد الشرطة نيتسان شبتاي وممثلي جهاز الشاباك، وذلك بعد ليلة من الاشتباكات الشديدة في حي الشيخ جراح في القدس، والتي اعتقل خلالها 12 مشتبها بالتورط بأعمال شغب وعنف، كما هاجم نواب الكنيست كاسيف، الطيبي وبن غفير وقال "لانحتاج الى محرضين حتى يشعلوا المنطقة".

ويشار إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد قرار النائب اليميني ايتمار بن غفير اقامة مكتبه البرلماني في الحي، وحتى أن بن غفير نفسه أصيب برأسه بصورة طفيفة خلال الاشتباكات الشديدة مع الشرطة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، رغم ذلك عاد بن غفير الى الشيخ جراح اليوم وتجاهل الانتقادات الكثيره بحقة.

وقال بينيت قبل انطلاقه في زيارة الى البحرين إن "إضرام النيران ببيوت يهود في عاصمة إسرائيل هو أمر غير مقبول، شرطة إسرائيل ستهتم بالأمر وهي ضاعفت مستوى الأمن وستحرص على أمن جميع سكان المدينة"

وتابع بينيت:"لكننا لا نحتاج إلى أشخاص الى محرضين يأتون لإشعال المنطقة فقط لأهداف سياسية" وأضاف بينيت :"نحن لا نحتاج إلى عوفر كاسيف ولا بن غفير ولا الطيبي حتى يديروا لنا القدس. نحن سنهتم بهذا، سنجلب الاستقرار للمدينة، الأمن لسكان المدينة، هذا دور حكومة إسرائيل وليس أي أحد آخر".

وعلى صعيد متصل قامت الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك باعتقال مشتبهين بإحراق بيت لاسرائيلي يهودي في الشيخ جراح باستخدام عبوات ناسفة نهاية الاسبوع الاخير، المشتبهان بسنوات العشرين من عمرهما، تم نقلهما للتحقيقات مع الشاباك، وضبطت الشرطة الاسرائيلية ثماني قناني حارقة، ولا زالت التحقيقات مستمرة معهم.