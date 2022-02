الرئيس المصري يحتفي بوزيرة الطاقة الاسرائيلية خلال مشاركتها بمؤتمر في القاهرة

أظهر فيديو لأحد التلفزيونات المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يسير من جانب القاعة حتى يرحب بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار والتي جلست في طرف القاعة، وأعرب السيسي أمام الهرار عن سعادته الفائقة لأنها تشارك في المؤتمر معربا عن أملة بأن تكرر زيارتها إلى العاصمة المصرية.

ووصلت الوزيرة الاسرائيلية الهرار الى القاهرة أمس للمشاركة بمؤتمر دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، وافتتح المؤتمر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسيتناول موضوع الغاز والنفط وتحول الطاقة، الى جانب إسرائيل التي تشارك بالمؤتمر لأول مرة هناك مصر، الأردن، قبرص، دولة الامارات ، العراق ، اليمن وغيرهم. الوزيرة ستشارك خلال المؤتمر في ندوة للوزراء وستجري إجتماعات مع نظرائها.