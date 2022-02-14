وزيرة الطاقة الإسرائيلية تعلن في ايجيبس 2022 عن عدم معارضة بلادها لنقل الغاز الى لبنان

أعلن وزير الطاقة الأردني بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في آذار بعد الانتهاء من اتفاق التمويل مع البنك الدولي

علّقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار على مخطط نقل الغاز الذي تصدره اسرائيل لمصر والأردن إلى لبنان بالقول "لا بأس من ذلك" في إشارة واضحة الى عدم وجود معارضة على ما نقلت وكالة رويترز.

يشار إلى أن الهرار تشارك في معرض ايجبس 2022 الذي افتتح أعماله في القاهرة اليوم الإثنين وتخصص جلساته للمؤتمر الإقليمي للمهتمين بصناعة البترول والغاز على مدار يومين، وحضرت الهرار ممثلة عن دولة اسرائيل.

وكشف وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الإثنين، خلال كلمته بافتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 إن العمل الفني لدعم صادرات الغاز إلى لبنان سينتهي في فبراير/شباط الجاري، على ما أفاد موقع الخليجية.

ومن جانبه، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في آذار المقبل بعد الانتهاء من اتفاق التمويل مع البنك الدولي.

واشتمل البيان على أقوال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الذي صرح بأنه "مع حلول أواخر شباط/ فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار"، التي تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

يشار الى أن مشروع خط الغاز العربي نفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول 265 كيلومترا وقطر 36 بوصة وباستطاعة 10 مليارات متر مكعبة في السنة، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة في تموز/ يوليو 2003.

أما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة الى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول 393 كيلومترا، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شباط/ فبراير 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول 30 كيلومترا وقطر 36 بوصة في مارس من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كيلومترا وقطر 36 بوصة، وتشغيلها في شهر تموز/يوليو من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2009، إلى أن توقف في عام 2011