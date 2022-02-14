اطراف في الائتلاف تناقش تشريع الزواج المدني في إسرائيل

بموجب الاقتراح وزارة الاديان ستوافق على الزواج بالقنصليات داخل اسرائيل والذي يشبه الزواج المدني

افادت القناة الاسرائيلية N12 اليوم أن وزير الأديان الاسرائيلي ماتان كهانا من الممكن أن يوافق على زواج في القنصليات الاجنبية مقابل تغيير في قانون العودة.

وذكر التقرير ان التغيير في التشريع هو مبادرة من قبل شيرن هسكل (تكفا حداشا) ويرتبط مع مبادرة مشابهة لوزير الخارجية يائير لابيد (يش عتيد). بموجب الاقتراح ، الاسرائيليون سيتمكنون من الزواج في القنصليات الأجنبية في إسرائيل بدل السفر الى دول أجنبية على سبيل المثال قبرص، وسيتزوجون في القتصليات على أراضيها.

الزواج في القنصليات، الذي يشبه الزواج المدني، يمكن أن يواجة معارضة الجانب المتدين في الائتلاف، مع ذلك تجري بين الجانبين اتصالات بموجبها يتاح للجانب المتدين أن يطلب بالمقابل الغاء "بند الحفيد" في قانون العودة ، وهو بند يسمح لمن كان جدية يهودين الهجرة الى اسرائيل، بالرغم من أنه ووالدية ليسوا يهودا بموجب الشريعة اليهودية.

ثلاثة اصلاحات بموضوع الدين والدولة كانت ضمن الاتفاقيات الائتلافية- اصلاح الكوشر الذي تم المصادقة عليه، الاصلاح بموضوع التحول الى اليهودية وهو قيد التشريع وتغيير طريقة اختيار الحاخامين الرئيسيين التي سيتم التصويت عليها الاحد القادم.

وبسبب أن الاصلاح التي ذكر حاليا غير موجودة بالاتفاقيات الائتلافية، ستحتاج موافقة واسعة داخل الائتلاف الحكومة حتى يمر من يمينا حتى "يسرائيل بيتنو". وبسبب الاشكاليات الكبيرة في هذه الاقتراحات ليس من الواضح حتى الان ان كانت ستمر.