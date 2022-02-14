بينيت يصل البحرين في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي للمملكة

رئيس الحكومة الاسرائيلية سيجتمع مع عدد العاهل البحريني وولي العهد وعدد من الوزراء البحرينيين

وصل رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي مساء اليوم الى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي الى المملكة، والتي تأتي بعد أسابيع من زيارة وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد ، وكان في استقباله في المطار وزيري الخارجية والصناعة البحرينيين، رئيس البروتوكول وسفير اسرائيل في البحرين ومسؤولين آخرين.

وقبل انطلاقه صرح بينيت في مطار بن غوريون بأن الحديث يدور عن "حدث مؤثر" وقال :"في هذه الفترة المضطربة، من المهم تحديدا في منطقتنا أن تخرج رسالة تعاون وحسن نية ورد مشترك على التهديدات".

ومن المتوقع أن يجتمع بينيت غدا مع ولي العهد ورئيس الحكومة البحرينية وأيضا مع العاهل البحريني وعلق على هذا :"سأجتمع مع الملك وولي العهد وسأجري سلسلة من الاجتماعات التي تهدف الى صب فحوى وطاقة بالسلام بين البلدين".

ومن المتوقع ان يناقش الزعماء طرقا اضافية لتوثيق أواصر العلاقات بين البلدين، وايضا سيناقش كل من رئيس الحكومة وولي العهد البحريني اهمية السلام، التطوير والازدهار في المنطقة، وعلى وجه الخصوص تعزيز قضايا سياسية واقتصادية، بالتشديد على مجالات تكنلوجية والابتكار. كما سيجتمع مع عدد من الوزراء البحرينيين.