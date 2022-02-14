الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في اسرائيل يصل إلى موسكو لرفع مطالب أهالي السويداء

من المرتقب أن تعقد لقاءات في الكرملين والخارجية الروسية، بين مسؤولين والشيخ طريف للتباحث في مطالب المحتجين

وصل الى موسكو اليوم الإثنين الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في اسرائيل الشيخ موفق طريف، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا، في الفترة الأخيرة، وفق ما جاء في العربي الجديد.

وقال الناشط ريان معروف المسؤول التحريري في موقع السويداء 24 للعربي الجديد أنه "من المرتقب أن تعقد لقاءات في الكرملين والخارجية الروسية، بين مسؤولين والشيخ طريف للتباحث في مطالب المحتجين في محافظة السويداء باعتبار أن روسيا تعتبر الدولة الفاعلة الأولى في مناطق سيطرة النظام السوري".

وأشار معروف إلى أن "منظمي الاحتجاجات في محافظة السويداء يعدّون ورقة مطالب لرفعها إلى دمشق، تتضمن جملة من المطالب الاقتصادية والمعيشية"، لافتاً إلى أن "هذه المطالب تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما أن هناك تخوفاً من انتهاج أي عمليات قمعية من النظام، بعد حشد تعزيزات أمنية كبيرة في السويداء عقب الاحتجاجات".

وأوضح الناشط أنه من المحتمل أن تتجدد "التظاهرات والاحتجاجات في محافظة السويداء خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "المنظمين للتظاهرات قرروا التريث حالياً للتفاوض على جملة من المطالب المعيشية والاقتصادية".