مقاتلة اسرائيلية ترافق مقاتلة امريكية بطريقها للخليج العربي

المقاتلة الاسرائيلية رافقت المقاتلة الامريكية فوق الاجواء الاسرائيلية

رافقت مقاتلات حربية من طراز "باز" (F-15) تابعة لسلاح الجو الاسرائيلية اليوم القاذفة الامريكية من طراز B-52 والتي عبرت الاجواء الاسرائيلية في طريقها الى الخليج العربي.

وأشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى تحليق المقاتلات جاء في اطار التعاون الوثيق مع الجيش الامريكي :"الرحلة اجريت كجزء من التعاون مع الجيش الامريكي والذي يشكل مسارا هاما للحفاظ على أمن الاجواء الاسرائيلية والشرق الاوسط".

وعلى صعيد متصل مع التحركات العسكرية الامريكية في المنطقة ، أكد سلاح الجو الامريكي السبت وصول وصول المقاتلات الشبحية الأمريكية من طراز "F-22 رابتور" إلى الإمارات، في اطار تحرك لابداء الدعم الامريكي لحماية الحلفاء من هجمات الحوثيين في منطقة الخليج.

كما يأتي نشر المقاتلات ووصول المدمرة الامريكية (USS Cole) بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على العاصمة أبو ظبي الشهر الماضي.