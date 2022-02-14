تواصل الاشتباكات في الشيخ جراح: إصابة شرطي واعتقال 9 أشخاص

تم القبض على ثلاثة من ملقي الحجارة تم اعتقال ستة آخرين للاشتباه بهم في إلحاق الضرر بالسيارات المتوقفة بالجوار

تعرض شرطي اسرائيلي لإصابة في الرأس الإثنين، جراء تعرضه للرشق بالحجارة في حي الشيخ جراح الذي شهد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تجدد المواجهات بين سكان الحي على خلفية تنفيذ النائب في الكنيست ورئيس حزب عوتسما يهوديت ايتمار بن غفير تعهده لناخبيه بفتح مكتب برلماني له للسهر على مصالح سكان الحي اليهود غير المرغوب بهم من جنب السكان العرب.

كما أفاد موقع واينت أنه تم اعتقال تسعة أشخاص للإشتباه في مشاركتهم بأعمال الشغب في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. ورشق عدد من الشبان العرب أفراد الشرطة بالحجارة، واحتاج أحدهم إلى رعاية طبية، وفيما تم القبض على ثلاثة من ملقي الحجارة تم اعتقال ستة آخرين للاشتباه بهم في إلحاق الضرر بالسيارات المتوقفة في المنطقة.

يشار الى أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت قد أجرى تقييما للوضع اليوم الاثنين بمشاركة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، قائد الشرطة نيتسان شبتاي وممثلي جهاز الشاباك، وذلك بعد ليلة من الاشتباكات الشديدة في حي الشيخ جراح في القدس، والتي اعتقل خلالها 12 مشتبها بالتورط بأعمال شغب وعنف، كما هاجم نواب الكنيست عوفر كاسيف وأحمد الطيبي من المشتركة إضافة الى بن غفير وقال "لانحتاج الى محرضين حتى يشعلوا المنطقة".

وكانت الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك قد اعتقلوا مشتبهين بإحراق منزل تابع لاسرائيلي يهودي في الشيخ جراح باستخدام عبوات ناسفة نهاية الاسبوع الاخير، وهما بسنوات العشرين من عمرهما، تم نقلهما للتحقيقات مع الشاباك، وضبطت الشرطة الاسرائيلية ثماني قنان حارقة، ولا زالت التحقيقات معهما مستمرة.