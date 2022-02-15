رئيس وزراء إسرائيل لصحيفة"الأيام"البحرينية: "إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها"

إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في حوار مع صحيفة"الأيام" البحرينية، أن بلاده تسعى إلى "سلام حار للغاية مع البحرين وأن شعبي البلدين سيريان ثمار العلاقات الثنائية كل يوم"معربا عن تقديره لملك البحرين على "زعامته الشجاعة التي أفضت إلى إقامة العلاقات بيننا في إطار اتفاقيات إبراهيم".

وقال نفتالي بينيت : "سنبحث خلال زيارتي سلسلة من القضايا وتعزيز العلاقات بيننا في شتى المجالات، بالاقتصاد والخدمات الصحية والسياحة والأمن أيضا"ولفت إلى أن"إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها" وتابع"إيران تدعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل في منطقتكم وفي منطقتنا من أجل تحقيق هدف واحد وهو تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها وبتحقيق الاستقرار والسلام، ونصب تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في مكانها. لن نسمح بذلك"

وردا على سؤال عن احتمالات توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع إيران، قال بينيت: "نعتقد أن إبرام اتفاقية مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا لأن هذا الاتفاق سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".

وفي اليساق أكد نفتالي بينيت أن"إسرائيل قوة عسكرية ملموسة في المنطقة وهي تمتلك قدرات عملياتية غير مسبوقة جوا وبحرا وبرا. نحن معنيون بتوسيع رقعة التعاون العسكري مع أصدقائنا في المنطقة بغية تعزيز الأمن والاستقرار فيه"