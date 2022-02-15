الأمم المتحدة تعلن اختطاف خمسة من موظفيها بجنوب اليمن

أعلنت المتحدثة أن خمسة موظفين اختطفوا في محافظة أبين جنوب اليمن الجمعة اثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية

أعلنت الأمم المتحدة من خلال المتحدثة باسمها إري كانيكو لوكالة فرانس برس أن خمسة من موظفيها اختطفوا في محافظة أبين جنوب اليمن الجمعة اثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية "بعد استكمالهم مهمة ميدانية". ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

وأضافت أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم".

وتتمركز في عدن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعد خسارتها العاصمة صنعاء أمام قتال الحوثيين عام 2014.

يشار الى أن اليمن يشهد حربا أهلية تتوالى فصولها، ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية الحكومة اليمنية بمواجهة الحوثيين الذي يطالبون بتسلم زمام الحكم في اليمن.

وأدى النزاع إلى نزوح ملايين، ما سبب أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.