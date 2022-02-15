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الأمم المتحدة تعلن اختطاف خمسة من موظفيها بجنوب اليمن

i24NEWS - AFP

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الحرب الاهلية في اليمن
AFP Archive / Muhammad Hawaisالحرب الاهلية في اليمن

أعلنت المتحدثة أن خمسة موظفين اختطفوا في محافظة أبين جنوب اليمن الجمعة اثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية

أعلنت الأمم المتحدة من خلال المتحدثة باسمها إري كانيكو لوكالة فرانس برس أن خمسة من موظفيها اختطفوا في محافظة أبين جنوب اليمن الجمعة اثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية "بعد استكمالهم مهمة ميدانية". ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

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وأضافت أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم".

وتتمركز في عدن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعد خسارتها العاصمة صنعاء أمام قتال الحوثيين عام 2014.

يشار الى أن اليمن يشهد حربا أهلية تتوالى فصولها، ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية الحكومة اليمنية بمواجهة الحوثيين الذي يطالبون بتسلم زمام الحكم في اليمن.

وأدى النزاع إلى نزوح ملايين، ما سبب أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة. 