تقرير: مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة دمشق

"وقوع انفجار في بلدة معارة النعسان الواقعة بريف إدلب الشمالي الشرقي ناجم عن قصف بمسيرة انتحارية"

ذكرت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، "مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق، "كانت مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق قرب دوار الجمارك".

وفي السياق أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في بلدة معارة النعسان الواقعة بريف إدلب الشمالي الشرقي بعد منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، ناجم عن قصف بمسيرة انتحارية، "يرجح أنها تتبع للمليشيات الإيرانية باستهداف المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية."

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى "استشهاد 6 مدنيين من عائلة واحدة، هم رجلان اثنان وطفلان اثنان وامرأتان اثنتان،" السبت المنصرم، في "مجزرة نفذتها قوات النظام باستهدافها بلدة معارة النعسان الواقعة بريف إدلب الشمالي الشرقي بالقذائف الصاروخية"