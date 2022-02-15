البحرين: رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الجالية اليهودية ويأمل"تقوية العلاقات بين شعبي إسرائيل والبحرين"

نفتالي بينيت"الجالية اليهودية في مملكة البحرين تعمل كجسر بين شعب إسرائيل والبحرين"

استهل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأول من زيارته التاريخية للبحرين بالاجتماع مع قادة الجالية اليهودية في الدولة الخليجية، صباح اليوم الثلاثاء، معربا عن امتنانه لأبناء الجالية اليهودية في البحرين لاستقبالهم الحار في البلاد، لـ"تعزيز تأثير اتفاقيات إبراهيم وتقوية العلاقات بين إسرائيل والبحرين".

وأوضح نفتالي بينيت أن "الجالية اليهودية في مملكة البحرين تعمل كجسر بين شعب إسرائيل والبحرين"، حيث قدم لهم هدية للكنيس

كانت الجالية اليهودية في البحرين (عددهم حوالي 50 شخصا ) تتعبد بشكل خاص لعقود بعد أن تم تدمير الكنيس اليهودي الوحيد في الدولة في بداية الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1947.ومع ذلك ، تمارس المجموعة اليهودية طقوسها الدينية الآن علنا داخل البحرين، وقد أقامت أول صلاة يوم السبت منذ 74 عامًا في كنيس يهودي في العاصمة المنامة في أغسطس/آب المنصرم.

أقامت البحرين علاقات مع البلاد في اتفاق تطبيع عام 2020 بعد اتفاقات إبراهيم ، وهو اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وأضفى الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، حيث مهدت اتفاقيات ابراهيم الطريق لعدد من المبادرات التعاونية بين البحرين وإسرائيل، بما في ذلك زيارة بينيت الحالية، والتي تمثل أول زيارة رسمية لأي رئيس وزراء إسرائيلي إلىمملكة البحرين"