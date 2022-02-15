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بالرغم من الخلاف مع الإمارات: إيران تفتتح مطارًا في جزيرة طنب

i24news

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إيرانيون يشاركون في مسيرة بمناسبة الذكرى 43 للثورة الإسلامية عام 1979 ، في ميدان آزادي (الحرية) في طهران ، إيران ، في 11 فبراير 2022.
STR / AFPإيرانيون يشاركون في مسيرة بمناسبة الذكرى 43 للثورة الإسلامية عام 1979 ، في ميدان آزادي (الحرية) في طهران ، إيران ، في 11 فبراير 2022.

"تسيير رحلات جوية منتظمة ومستمرة إلى جزيرة طنب الكبرى مع تقديم تسهيلات مطارية لازمة، يوفر الأرضية للسفر السهل"

أعلنت السلطات في ايران رسميًا عن افتتاح مطار "الإمام علي" في جزيرة طنب الكبرى، وهي إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، وتم تدشين أول خط طيران بين العاصمة طهران وهذه الجزيرة بحضور قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، ورئيس منظمة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، بحسب روسيا اليوم.

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وقال محمدي بخش إن تدشين خطوط طيران من مختلف المناطق إلى هذه الجزيرة يؤدي دورًا كبيرًا في تعزيز الروح المعنوية لأسر أفراد القوات المسلحة الذين يؤدون خدمة الدفاع عن تراب الوطن"، مشيرا إلى أن "تسيير رحلات جوية منتظمة ومستمرة إلى جزيرة طنب الكبرى مع تقديم تسهيلات مطارية لازمة، يوفر الأرضية للسفر السهل من بعض المناطق مثل بندر عباس وبندر لنكة إلى هذه الجزيرة".

من جهته، أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن "تسيير خطوط طيران مستمرة ومنتظمة سيؤدي إلى السكن المستمر للمواطنين في الجزيرة".