العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية: 27 اتفاقية لشراكة مستدامة

يبرز رقم التعامل غير المسبوقة في العلاقات، والرغبة المشتركة في بدء مرحلة تستند على التعاون والشراكة

وقعت دولة الإمارات مع تركيا نحو 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال فترة وجيزة لم تتعد الـ 78 يوما تضمنت "اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب".

ويبرز هذا الرقم مرحلة التقارب غير المسبوقة في العلاقات، والرغبة المشتركة من البلدين في بدء مرحلة جديدة تستند على التعاون والشراكة، ويضع في الوقت نفسه أسس وقواعد لشراكة مستدامة مع بدء الإمارات خمسينية جديدة في تاريخها.

وشهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، تبادل 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين في أكثر من مجال.

جاء توقيع تلك الاتفاقيات في مستهل زيارة الرئيس التركي للإمارات، التي تعد الأولى له منذ نحو 9 أعوام، تعزيزا ودعما للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

كما تم خلالها إعلان دولة الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء في تركيا وسبق أن وقع البلدان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتركيا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، قد وقعا وفي 15 ديسمبر/كانون الأول المنصرم مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية تركيا، كما وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي، في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، اتفاقية ثنائية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية.

ويبلغ حجم القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها إلى ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.