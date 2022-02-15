في مشهد تاريخي: رئيس الوزراء نفتالي بينيت يلتقي قائد الأسطول الخامس في البحرين

الأسطول الخامس الأمريكي عامل مهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة

أعلنت السلطات في البحرين عن ترتيب لقاء تاريخي في البحرين الثلاثاء، حيث استقبل ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة في قصره رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وقائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، الأدميرال براد كوبر، خلال زيارته الرسمية للبلاد.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، مما يساهم في أمن البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأسطول الخامس الأمريكي عامل مهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة، وأنه يتوقع أن يتعاظم العمل المشترك بين دول المنطقة والحليفة القوية الولايات المتحدة.

يشار الى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن تعيين ضابط من الجيش إسرائيلي بالمملكة في إطار تحالف دولي “لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة” وفق ما أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، السبت.

من جانب آخر، كانت القناة 13 الإسرائيلية، قد كشفت الخميس الماضي عن هذا التطوّر، مؤكدة أنه سيتم تعيين ضابط من الجيش الإسرائيلي، لأول مرة بشكل دائم، في دولة عربية.

وتابعت القناة أن مملكة البحرين واسرائيل اتفقتا على ذلك خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للمنامة، وأن الحديث يدور عن ضابط من سلاح البحرية يكلف بالاتصال مع قيادة الأسطول الخامس الاميركي. حسب موقع مكان الإسرائيلي.