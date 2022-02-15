أمن الدولة اللبناني يفتش منزلي رياض سلامة بناء على مذكرة إحضار

لم تعقد بعد جلسة استجواب سلامة وما زالت القاضية غادة عون بانتظار جواب أمن الدولة بخصوص مصير مذكرة إحضاره

كشف موقع الجديد اللبناني عن قيام دوريات من أمن الدولة بإجراء تفتيش في منزلي حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في الصفرا والرابية وتم الدفع بدورية أخرى الى مقر مصرف لبنان في بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، دون العثور عليه في أي من هذه العناوين.

كما أشارت معلومات "الجديد" أنه لم تعقد بعد جلسة استجواب سلامة وما زالت القاضية غادة عون بانتظار جواب أمن الدولة بخصوص مصير مذكرة إحضاره.

وأشارت مراسلة "الجديد" أنه كان من المقرر أمس أن يتم تنفيذ أمر الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان وتم تأجيل ذلك إلى اليوم.

وقررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، على ما نشر في 19 تموز/يوليو من العام الفائت، استجواب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، في قضايا عدة، بينها، اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، حيث "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".