تقرير: الشرطة الفلبينية تتهم حماس بالسعي لتجنيد السكان لشن هجمات على الإسرائيليين

"حاول وضع موطئ قدم في الفلبين مع الالتزام بتقديم الدعم المالي للجماعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات المتطرفة

ذكرت صحيفة ديلي إنكوايرر الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الفلبينية كشفت عن "خطة لحركة حماس لتوطيد وجودها في البلاد وإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية"، مشيرة إلى أن"المصدر الفلبيني حدد هوية عنصر حماس بأن اسمه’البشير ’ حاول وضع موطئ قدم في الفلبين مع الالتزام بتقديم الدعم المالي للجماعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات المتطرفة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الدولية".

وبحسب الشرطة المحلية، "تم الكشف عن الخطة بعد معلومات عن علاقة بين أحد السكان المحليين والشخص الذي قيل إنه عرِف على أنه رئيس قسم العلاقات الخارجية في حماس، فارس الشكلي"، ولفتت الشرطة الفلبينية إلى أنه من خلال "التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأخرى - داخل الفلبين ودول أخرى - أصبح من الواضح أن ’البشير’ هو في الحقيقة ’فارس الشكلي’"وبحسب الصحيفة ، فهو "مطلوب لدى الانتربول وينسب إليه الدعم اللوجستي للإرهاب"

وبحسب الشرطة الفلبينية، فإن المصدر المحلي الذي "يُزعم أنه كان على اتصال بالشكلي سافر عدة مرات إلى ماليزيا في 2018-2016 ، حيث التقى ’البشير’ لبحث إمكانية مهاجمة إسرائيليين مقابل أموال سيحصل عليها من حماس"

ووفقا لما نقلته صحيفة " ديلي إنكوايرر "الفلبينية، نقلا عن تقرير صادر عن مدير شرطة مجموعة المخابرات العميد نيل ألينسانغان، فإن “المؤامرة تم الكشف عنها من خلال معلومات كشف عنها خلال اتصال مواطن محلي مع شخص فلسطيني في البلاد”.وقال ألينسانغان: “مصدرنا الفلبيني حدد ناشط حماس على أن اسمه’البشير ’ الذي ورد أنه كان يحاول وضع موطئ قدم في الفلبين مع تعهدات بتقديم الدعم المالي لبعض الجماعات التهديدية المحلية"