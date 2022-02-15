تقرير: كبير مستشاري اردوغان ونائب وزير الخارجية سيزورون إسرائيل

المسؤولان التركيان الكبيران سيجريان أيضا زيارة الى رام الله للاجتماع بالرئيس الفلسطيني ابو مازن

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن إيراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب وزير الخارجية سيزورون إسرائيل خلال الأيام القادمة.

وذكرت "كان" أن الاثنان سيجتمعان مع مسؤولين إسرائيليين وأيضا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، في حين أكدت تقارير تركية أن الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ سيزور أنقرة في 9 آذار/مارس القادم.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت صرح قبل أسبوع حول العلاقات مع تركيا بأن كل شيئ يجري بالتنسيق :"حاليا، الامور تحدث بشكل بطيئ جدا وتدريجي" .

وأضاف بينيت قائلا بأن الرئيس التركي يقوم بعمل استثنائي، برأيه هرتسوغ ثروة سياسية لحل المشاكل، وأشار :"نحن في علاقة ثقة مطلقة ، أنا لا أذكر متى كانت آخر مرة كانت هناك مثل هذه العلاقة".