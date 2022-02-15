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بشكل استثنائي: إسرائيل ترسل مبعوثا خاصا إلى المفاوضات النووية في فيينا

i24news

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ممثلون في احد الاجتماعات المنعقدة في فيينا
Handout/EU DELEGATION IN VIENNA/AFPممثلون في احد الاجتماعات المنعقدة في فيينا

المبعوث الاسرائيلي التابع لوزارة الخارجية سيجتمع مع كافة الاطراف باستثناء الإيرانيين

ذكر مسؤولون إسرائيليون كبار اليوم أن اسرائيل قامت بشكل استثنائي بإرسال مبعوث خاص إلى الاجتماعات مع طواقم مفاوضات الولايات المتحدة وباقي الدول العظمى مع ايران في فيينا، وذلك بهدف الاطلاع على المستجدات وتوضيح موقف إسرائيل بشأن عودة محتملة الى الاتفاق النووي. 

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وبحسب النشر في موقع "والا"، فإن هذه هي المرة الاولى التي تقوم بها إسرائيل بهذه الخطوة منذ استئناف المفاوضات النووية مع ايران بعد تولي الرئيس بايدن منصبه. وتأتي الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين ايران والدول العظمى الى لحظات حاسمة للتوصل الى اتفاق أو فشل ذلك. 

وبحسب التقرير فإن المبعوث هو رئيس القسم الاستراتيجي في وزارة الخارجية الاسرائيلية يوش زرقا، وكان اجتمع أمس مع المدير العام للوكالة النووية رفائيل جروسي واليوم اجتمع مع رؤساء طواقم المفاوضات للدول العظمى. وقال مسؤول إسرائيلي كبير "إنه سيجتمع مع الجميع باستثناء الايرانيين". 

القرار بإرسال زرقا الى فيينا اتخذ بعد إجراء تقييم للأوضاع من قبل وزارة الخارجية الاسبوع الماضي حول المحادثات النووية، المسؤولون في وزارة الخارجية طرحوا الفكرة ووزير الخارجية لابيد قدم موافقته. 

ولدى إسرائيل مخاوف كبيرة من اتخاذ قرارات حاسمة في المفاوضات تؤدي الى تنازلات اضافية من قبل الولايات المتحدة والدول العظمى تحول الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الى أسوأ. وصرح نفتالي بينيت لصحيفة الايام اليوم "أن العودة الى الاتفاق النووي سيكون خطأ استراتيجيا". 