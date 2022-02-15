رئيس الحكومة الإسرائيلية يجتمع مع العاهل البحريني في قصره بالعاصمة المنامة

الاجتماع بينهما استمر قرابة الساعة، وكان بينيت اجتمع بوقت سابق مع ولي العهد البحريني

التقى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في قصره بالعاصمة المنامة، وذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها بينيت الى البحرين ، واستمر الاجتماع بينهما قرابة الساعة.

وفي وقت سابق اليوم اجتمع بينيت مع ولي عهد ورئيس الحكومة البحرينية سلمان بن حمد آل خليفة، ومع عدد من الوزراء في الحكومة البحرينية.ومع وصول بينيت عزف النشيد الوطني الاسرائيلي "هتكفا" في قصر ولي العهد البحريني.

وفي نهاية الاجتماع بينهما، قال آل خليفة إن العلاقات بين إسرائيل والبحرين ""العلاقات بين البلدين لم تكن على ما يرام. أعتقد أنه من أجل رؤية شرق أوسط أوسع حدودًا وخاليًا من النزاعات، يتوجب علينا أن نقدم المزيد من أجل تعزيز " الاتفاقيات الإبراهيمية ".

من جانبه قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت لولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، إن الغرض من الزيارة التاريخية هو "جعل هذا السلام من سلام بين الحكومات إلى سلام بين الناس، وتحويله من شكل احتفالي إلى مضمون".

وبعد الاجتماعات مع العاهل البحريني وولي العهد شارك بينيت في اجتماع مع شبان وطلاب بحرينيين، ودعاهم خلال خطابه الى زيارة اسرائيل وأجاب على أسئلتهم وقال:"هذه أوقات غير عادية، بعد عشرات السنوات من عدم الاستقرار في المنطقة، وبعد عامين من وباء لم يختف بعد، لقد أنعمتم علينا بفرصة فريدة، لربما نحن نعيش بثقافة مختلفة، نؤمن بديانات مختلفة، لكن عمليا نحن في نفس الجانب- الى جانب اولئك الذين يفضلون الأمل على الأعمال العدائية، والفرص على المشاكل".