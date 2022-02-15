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الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي قرب رام الله

i24NEWS

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متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية ، 13 يناير ، 2018 ، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.
AFP / ABBAS MOMANIمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية ، 13 يناير ، 2018 ، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.

قال متحدث باسم فتح إن نهاد أمين البرغوثي من بلدة كفر عين، قتل إثر إصابته بالرصاص الحي في منطقة البطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني بنيران الجيش الاسرائيلي خلال اشتباكات في بلدة النبي صالح  شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.

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وقال متحدث باسم فتح إن نهاد أمين البرغوثي من بلدة كفر عين، قتل إثر إصابته بالرصاص الحي في منطقة البطن، بعد أن تم نقله إلى المستشفى.

ومن جانب آخر أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن  "عشرات الفلسطينيين اقتربوا من موقع عسكري معزز بجوار النبي صالح ورشقوا الجنود بالحجارة"، مضيفا أن  الجنود "ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب، بما في ذلك الذخيرة الحية". مؤكدا أنه "يقوم بفحص حيثيات مقتل فلسطيني بالاحداث"

 وتأتي وفاة البرغوثي في وقت تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكان قد اندلع اشتباك مسلح بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، الأحد الماضي في بلدة سيلة الحارثية قرب جنين. وقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما خلال الاشتباكات. ولم يتضح ما إذا كان أحد المارة أم مشاركًا في الإشتباك.