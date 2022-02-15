تقرير: تركيا تسعى لطرد قادة حماس العسكريين لحماس من أراضيها

تركيا تدير منذ عام ونصف قناة سرية من المفاوضات مع عدة دول بينها اسرائيل لطرد قادة حماس من أراضيها

أفادت صحيفة "حرييت" التركية ان أنقرة تدير منذ عام ونصف قناة محادثات سرية مع عدة دول في المنطقة، من بينها إسرائيل "لربما بهدف ايجاد موطن جديد لحركة حماس"، وبحسب التقرير فان "المفاوضات الأشد كثافة كانت مع اسرائيل، التي تريد أن يتم طرد نشطاء حماس"، ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" التي نقلت التقرير بأن في اسرائيل حتى الآن لم يؤكدوا أو ينفوا ما ورد في تقرير الموقع التركي.

وذكر التقرير أن تركيا أبلغت حماس بأن "أصحاب المناصب العسكرية في حركة حماس لن يمكثوا في تركيا" وأنها"لن توفر مساعدات عسكرية للحركة". وأشار التقرير إلى أن أنشطة حماس السياسية في تركيا ستستمر.

مع ذلك صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو بوقت سابق انه في حال قامت تركيا بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل فان "تركيا لن تغير سياستها تجاه الفلسطينيين ولن تدير ظهرها لهم"، وتأتي تصريحاته على خلفية الاتصالات المتقدمة بين البلدين لزيارة للرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى تركيا خلال الاسابيع القادمة، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان غازل اسرائيل أكثر من مرة خلال الاشهر الاخيرة، وتحدث أربع مرات مع الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ.