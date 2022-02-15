مسؤول إسرائيلي: "بينيت لا يريد أن تتدهور الأوضاع في الشيخ جراح إلى تصعيد مع غزة"

المسؤول السياسي قال ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يبذل جهودا لتجنب تصعيد بسبب الشيخ جراح

قال مسؤول سياسي كبير لموقع "والا" إن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت يخشى من ان يؤدي التوتر خلال الايام الاخيرة في الشيخ جراح الى تصعيد مع قطاع غزة، وانه يريد منع ذلك، جاءت تصريحات المسؤول السياسي خلال إحاطة صحافية في البحرين وقال"مسؤوليتنا هي إعادة الأمن لكل مواطني اسرئيل، لكن الى جانب ذلك في ’حارس الاسوار’ قتل طفل بجيل 6 سنوات، الناس يموتون عندما يكون تصعيد".

ووفقا له ، أحيانا لا يوجد مفر من الخروج الى جولة قتالية، لكن هذا لا يجب أن يحدث نتيجة استفزازات سياسية "عندما أرى كاسيف والطيبي وبن غفير، أعرف جيدا ما الذي يجلب الناس الى هناك وهو التسخين- لإحراق النادي" وأضاف "أقمنا دولة حتى تستخدم القوة وليس الأفراد".

وأشار المسؤول السياسي إلى أن رئيس الحكومة بينيت يعتقد أنه يجب عليه أن يفعل كل شيء لمنع التصعيد" هذا الامر يمكن أن ينتهي بصورة سيئة، القدس هي مكان حساس" وتابع :"يجب أن نحرص على أمن سكان الحي وعدم التنازل- لكن يجب تجنب الاستفزازات التي تقودنا إلى أماكن سيئة".

وتطرق المسؤول السياسي الى الاتصالات مع تركيا وعن الزيارة المحتملة للرئيس هرتسوغ الى هناك وقال ان اسرائيل لم تضع شروطا على تركيا مقابل زيارة هرتسوغ :"نحن نعمل بحذر بموضوع تركيا" واضاف :"بالتأكيد إن عملية التقارب حذرة جدا، هناك اشارات هنا وهناك ، نحن نرى على سبيل المثال أن هناك تضاعف نشاط تركي ضد الارهاب ضدنا في اراضيهم".

وأشار المسؤول السياسي الى أن رئيس الحكومة الاسرائيلية يتابع عن قرب التطورات الاخيرة في أوكرانيا ، لكن ليس من الواضح حتى الآن إلى أين ستتجه الامور. ووفقا له، الصراع بين الدول العظمى في أوكرانيا لن يوقف حرية العمل في سوريا وهي ستستمر هناك بشكل كامل.

واضاف المسؤول السياسي إنه ليس من الواضح إن كانت علاقة بين الاحداث في أوكرانيا والمفاوضات بين ايران والدول العظمى في فيينا. وقال "نحن في نقطة متقدمة جدا في المباحثات مع ايران لكننا لن نتنازل". وأضاف "نحن نبذل جهودا كبيرة بالطرق التي أعتقد أنها الأكثر فاعلية للتوصل الى اهدافنا. لكن لا نعرف ان كان سيكون هناك اتفاق نووي ام لا".