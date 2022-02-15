هزة بقوة 3.5 على سلم ريختر تضرب شمال إسرائيل

ولأول مرة تم تشغيل صافرات الانذار في المنطقة التي وقعت بها الهزة الارضية

افادت مواقع اسرائيلية ان هزة ارضية بقوة 3.5 على سلم ريختر شعر بها سكان شمال إسرائيل مساء اليوم ، ولم يتم التبليغ عن اصابات أو أضرار، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" ان مركز الهزة الارضية كان على مسافة 15 كلم شمال شرق مدينة بيسان ، وان لأول مرة تم تشغيل صفارات الانذار للجبهة الداخلية في منطقة المروج، بيسان طبريا، العفولة ومنطقة الجلبوع، وذكرت أن الهزة الارضية شُعِرَ بها أيضا في الأردن.

ويشار الى أن الحديث يدور يدور عن الهزة الثالثة التي تحدث منذ مطلع هذا العام في شمال إسرائيل، وهي الخامسة بما يشمل الهزات التي وقعت بمنطقة قبرص ويشعر بها سكان إسرائيل أيضا وبلغت درجتها 4.5 على سلم ريختر.

من جانبها افادت الشرطة الاسرائيلية انه سجلت عشرات التبليغات في مراكز 100 التابعة للشرطة.