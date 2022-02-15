وزير الدفاع الروسي يزور سوريا لتفقد التدريبات والمناورات البحرية التي يجريها الجيش الروسي شرقي المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور دمشق اليوم ، وذكرت "روسيا اليوم" أن الرئيس السوري استقبل شويغو الذي يزور سوريا لتفقد المناورات الروسية في شرقي البحر المتوسط.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية في البيان الذي نقلته روسيا اليوم الى أن "شويغو أطلع الرئيس السوري خلال الاجتماع معه على سير المناورات البحرية الروسية في شرقي المتوسط" وذكرت انه "تم بحث مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في اطار القتال المشترك ضد فلول الارهابيين الدوليين، والمساعدات الانسانية الروسية للشعب السوري". لافتا الى "عقوبات جائرة فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية على سوريا". بحسب البيان.

من جانب آخر ذكر بيان الرئاسة السورية أن شويغور أطلع الأسد على سير التدريبات التي يجريها الأسطول الروسي انطلاقا من ميناء طرطورس. في حين نقلت الميادين ان وزارة الدفاع الروسية بعثت أكثر من 15 سفينة حربية وأكثر من 30 مقاتلة للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن مقاتلات من طراز "ميغ-31 كا"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو -22 أم 3"، وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.