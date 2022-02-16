"ما تخشاه مصر هو أن تقوم الفصائل في غزة بتحذير إسرائيل على طريقتها عبر الصواريخ العشوائية"

أفاد موقع "العربي الجديد" عن مصادر مصرية خاصة أن المسؤولين عن الملفين الإسرائيلي والفلسطيني منخرطين في اتصالات مكثفة بين الجانبين، من أجل منع اندلاع الاشتباكات جديدة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حي الشيخ جراح في القدس.

وأكدت المصادر أن قيادتي حركتي حماس والجهاد أبلغتا القاهرة تأكيدهما ثوابت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعقب عملية "حارس الأسوار" في مايو/أيار الماضي، مشيرة أن اتصالات الجانب المصري أتت بعد رصد استعدادات عسكرية في قطاع غزة، توحي بإمكانية تطور الأوضاع في المنطقة.

وأضافت المصادر أن القاهرة قد أبلغت قيادات حركتي حماس والجهاد بأنها تبذل جهداً مضاعفاً لوقف هذه الاشتباكات في القدس، مؤكدة أن الفترة الأخيرة تشهد خطوط اتصال شبه مفتوحة بين مصر وإسرائيل بسبب الملفات المتشابكة خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى العلاقات بينهما، أو تلك المتعلقة بالقضايا الإقليمية.

وفي نفس السياق، أفاد موقع العربي الجديد نقلا عن مصدر مصري، أن "ما تخشاه مصر هو أن تقوم الفصائل في غزة بتحذير إسرائيل على طريقتها عبر الصواريخ العشوائية"، معتبراً أنه في مثل هذا الموقف "قد يكون من الصعب السيطرة على ردة الفعل الإسرائيلية". مؤكدا أن هناك مشاورات داخل أروقة جهاز المخابرات المشرف على ملف الوساطة، لإرسال وفد أمني إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، لتأكيد الدور المصري، وتمسك مصر بمواصلة عملية إعادة الإعمار.

ومن جانب آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، أن قيادة الحركة وجّهت رسائل للوسطاء عن الأوضاع في القدس والشيخ جراح، وأبلغتهم أن ما تفعله إسرائيل هو "لعب بالنار". مؤكدا أن ما تجرّعه إسرائيل في عملية "حارس الاسوار" الاخيرة "يُمكن أن يتكرر مضاعفاً إن بقيت هذه الاشتباكات مستمرة".

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت قد عقد اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة وزير الامن الداخلي عومر بارليف، قائد الشرطة نيتسان شبتاي وممثلي جهاز الشاباك، وذلك بعد ليلة الإشتباكات الشديدة في حي الشيخ جراح في القدس، والتي اعتقل خلالها 12 مشتبها بالتورط بأعمال الشغب والعنف.

يشار إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد قرار النائب اليميني ايتمار بن غفير اقامة مكتبه البرلماني في الحي، وحتى أن بن غفير نفسه أصيب برأسه بصورة طفيفة خلال الاشتباكات الشديدة مع الشرطة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، رغم ذلك عاد بن غفير الى الشيخ جراح امس وتجاهل الانتقادات الكثيره بحقة.