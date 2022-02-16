سفير إسرائيل بالمنامة:"ألسعوديون يتابعون باهتمام متزايد توثيق العلاقات البحرينية الإسرائيلية"

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية انهى زيارة مؤخرا الى البحرين وهي اول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي للمملكة

أعرب السفير الإسرائيلي لدى البحرين ايتان نائية عن تفاؤله من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الى البحرين، وقال خلال حديثه الى إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الزيارة كانت ناجحة جدا وأثارت روح دافئة في كل مراحلها، لافتا الى اهتمام سعودي بتوثيق العلاقات بين إسرائيل والمملكة البحرينية.

وقال نائيه في حديثه صباح اليوم "الزيارة كانت ناجحة للغاية، وهب نسيم دافئ طوال الوقت" وتابع "السعوديون يتابعون باهتمام متزايد توثيق العلاقات مع البحرين، أنا اؤمن بأننا سنشهد مستقبلا المزيد والمزيد من الترابطات المثيرة- غير إجباري أن تكون السعودية فقط"

وأنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الثلاثاء زيارة استمرت يومين الى البحرين، وهي أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي الى المملكة، اجتمع خلالها مع العاهل البحريني وولي عهده ووزراء آخرين، وسلم خلالها دعوة رسمية الى ولي العهد البحريني لزيارة إسرائيل.