وفد أردني يصل ايلات للمشاركة بمؤتمر إسرائيلي اردني مشترك

الوفد الأردني برئاسة محافظ العقبة محمد الرفايعة ستناقش استئناف اتفاقيات مشتركة

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن وفدا أردنيا برئاسة محافظ العقبة، محمد الرفايعة يصل اليوم الأربعاء إلى ايلات للمشاركة في مؤتمر مشترك لمسؤولين إسرائيليين واردنيين، من بين المشاركين في الجانب الإسرائيلي مسؤولين من بلدية ايلات ووزارة الخارجية الاسرائيلية، ويهدف الاجتماع لتجديد وتحريك التعاون التي بدأ في الماضي بمجالات مختلفة مرتبطة بكلا البلديتين.

بعد اتفاقيات السلام بين البلدين وقعت اتفاقيات تعاون محلية في منطقة العقبة، ايلات والعربة، وهي التي سيحاول الجانبان استئنافها. ويعتبر المؤتمر مؤشرا إضافيا لتسخين العلاقات بين البلدين، واللذان وقعا خلال الأشهر الأخيرة عدة اتفاقيات تعاون في مجال المياه، الزراعة وزيادة التجارة بين الأردن والأراضي الفلسطينية. في الشهر الماضي اجتمع العاهل الأردني عبد الله الثاني بصورة علنية مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس.

ويأتي انعقاد المؤتمر اليوم على خلفية التوتر خلال الأيام الأخيرة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والذي قوبل بإدانة من جانب المملكة الهاشمية .

وكان السفير الإسرائيلي السابق امير ويسبورد لدى الأردن صرح في مقابلة في هيئة البث الرسمية في أيلول/سبتمبر قبل أسابيع مع انهائه منصبه في إطار تعليقه على الأزمة بين ولي العهد الأردني ونتنياهو "كان لا بد من استعادة الثقة، لكن في نهاية الأمر أيضا الجانب الآخر أراد إعادة العلاقات الى مسارها" وأضاف:"بعد عدة اشهر بدأت الأمور تسير في مسار جيد".