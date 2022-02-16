السعودية: احباط محاولة تهريب 1.2 مليون قرص إمفيتامين مخدرا

"القبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، اليوم الأربعاء، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 790 ألفا و321 قرص إمفيتامين مخدرا، بحوزة مواطن سعودي، والقبض عليه بمنطقة الرياض".

وأشار محمد النجيدي إلى أن "القبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة"ولفت إلى أن"إحباط محاولة تهريب 455 ألف قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة"

وكانت السلطات السعودية أعلنت، الجمعة المنصرم، "إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء"