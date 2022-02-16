حسن نصر الله:"لدينا القدرة على تحويل آلاف الصواريخ التي لدينا إلى صواريخ دقيقة ونصنع المسيرات"

نصر الله:"االمقاومة اللبنانية قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر المسيرات الإسرائيلية"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تحاول منع نقل أسلحة متطورة إلى المقاومة في لبنان، لكن لدينا القدرة على تحويل آلاف الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا في تصنيع المسيرات"واضاف "لبنان ليس بحاجة إلى إيران في هذا الشأن"، لافتا إلى أنه "اللي بدو يشتري أهلا وسهلا".

وأكد نصر الله أن "لدى شباب حزب الله القدرة على مواكبة كل تطور، وهم جاهزون لأي تطور جديد في الصناعات العسكرية"، مشيرا إلى أن "المقاومة اللبنانية قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر الطائرات المسيرة الإسرائيلية".

جاءت تصريحات نصر الله خلال مهرجان ذكرى "الشهداء القادة" الذي أقامه حزب الله، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه "تم دفع دول عربية للتطبيع بهدف مساعدة إسرائيل على الخروج من أزماتها" وقال "نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين ونحن مستعدون لدفع ثمن تذاكر طائراتهم".

وأكد حسن نصر الله "هناك تراجع في إرادة الإسرائيليين للقتال وفي ثقتهم بجيشهم، أنا لا أستخف بإسرائيل، لأنها لا تزال لديها الكثير من العناصر القوية، لكنها في حالة تراجع"وأضاف إن "إسرائيل تدعي أن نظام ما بين الحربين هو نجاح لهم، لكننا نقوم بنقل الأسلحة منذ سنوات".

وقال حسن نصر الله، إن "إسرائيل ليس لديها نية لمهاجمة الجمهورية الإسلامية فعليا، ولكن إذا فعلت ذلك، فلن ينتقم حزب الله على الفور من إسرائيل نيابة عن طهران، لكنه سيقرر التدخل أم لا" إن "إيران دولة قوية وأي حرب معها ستفجر المنطقة بأسرها".