رئيسة مجلس النواب الأمريكي في الكنيست تؤكد دعم بلادها لحل الدولتين

جئنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه الحل العادل والمستديم المتمثل بالدولتين وهو حل يعزز أمن اسرائيل

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن"إسرائيل هي أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين والولايات المتحدة فخورة بكونها أقدم حليف لها، ودعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل واستقرارها الإقليمي لا يرقى إليه الشك" وتابعت "وافق مجلس النواب باعتزاز على تمويل إضافي للقبة الحديدية في أيلول/ سبتمبر الماضي، ونأمل أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في وقت قريب جدا أيضا"

وقالت بيلوسي "نحن معا في الحرب على الإرهاب الذي تنشره إيران، سواء في المنطقة أو من خلال تطوير الأسلحة النووية. التهديد النووي الإيراني عالمي، كون إسرائيل قريبة من إيران نعتبره مسؤولية مشتركة لنا جميعا" وتابعت"جئنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه الحل العادل والمستديم المتمثل بالدولتين وهو حل يزيد من استقرار وأمن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول المجاورة".

ومن جهته قال رئيس الكنيست ميكي ليفي مخاطبا بيلوسي"إن دولة إسرائيل تعتز بكفاحك الذي لا هوادة فيه من أجل أمنها. أنت تقفين الى جانبنا في أكثر الأوقات محنة مثلما حصل خلال عملية ’حارس الأسوار’ في غزة. وسيتم تسجيل تمرير قانون تمويل القبة الحديدية باسمك إلى الأبد، وسيبقى إلى الأبد أحد مشاهد الدعم الكبيرة على الإطلاق التي يقدمها الشعب الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي لدولة إسرائيل. ما كان لدولة إسرائيل أن تطلب لنفسها صديقة أفضل".

وخاطب بيلوسي: "تتم زيارتك هنا اليوم في الوقت الذي تهب فيه رياح الحرب في أوروبا الشرقية. نحن نعرب عن قلقنا حيال التصعيد ونأمل أن تنجح الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الأوروبيين بتهدئة الأوضاع بوسائل دبلوماسية وتمنع وقوع خسائر بشرية مثلما نجحت بذلك في الماضي ".

وحول الملف الإيراني قال رئيس الكنيست: "إيران ليست مشكلة إسرائيل فحسب، بل مشكلة إقليمية وعالمية تصل صواريخها إلى أوروبا، لذا يجب عدم السماح لها بتطوير قدرات نووية".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد وصلت إلى الكنيست صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين يزورون البلاد، وفق ما جاء في "يسرائيل هيوم" وأقيم في الصباح، حفل استقبال في ساحة المدخل ومن ثم تم التوقع في دفتر الزوار في قاعة شاغال، إضافة الى التصريحات التي قدمها لوسائل الإعلام كل من رئيس الكنيست ميكي ليفي باللغة العبرية ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي باللغة الإنجليزية.