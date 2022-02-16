الصندوق القومي اليهودي يوقع اتفاقية تعاون مع تشاد في مجال الاحتباس الحراري

الصندوق القومي اليهودي:"الاتفاقية ستركز بشكل خاص على مجالات الموارد المائية واستغلال الغابات ومكافحة التصحر"

وافق الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) في إسرائيل، على توقيع مذكرة تفاهم مع تشاد لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعرفة بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قال "تواجه جمهورية تشاد العديد من التحديات الزراعية والبيئية التي تحدث داخل حدودها"

وأكد الصندوق على أنه "الاتفاقية ستركز بشكل خاص على مجالات الموارد المائية واستغلال الغابات ومكافحة التصحر"

وكانت وزارة الخارجية التشادية، قد نفت عام 2020، وجود أي خطط لفتح بعثة دبلوماسية في القدس، جاء هذا النفي في أعقاب تقرير سابق للقناة الإسرائيلية (12) أفاد بأن "تشاد أعلنت عن خطط لفتح بعثة دبلوماسية رسمية في القدس في غضون عام".

وكانت حكومتا النرويج وألمانيا، قد أعلنتا، أمس الثلاثاء، التزامهما بتقديم تمويلٍ مشترك بخمسة ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" الجاري للنهوض عالمياً بمستوى ونوعية المعلومات المتاحة حول الغازات المُسبِّبة للاحتباس الحراري من عوادم القطاع الزراعي، وإجراء تقييمٍ أعلى دقة لقدرات الزراعة وإمكانياتها للتخفيف من سياق ارتفاع درجات الاحترار العام.

والمعتزم إتاحة هذه المعلومات المطوَّرة عبر برنامج المنظمة "فاو" المعنيّ بتخفيف آثار الزراعة على ظاهرة تغيُّر المناخ "MICCA" عبر قاعدة بياناتٍ شبكيّة شاملة، لن تستعرض فحسب كميات غازات الاحتباس الحراري "GHG" المنطلقة من عوادم القطاع الزراعي بل وتَطرَح أيضاً أفضل فرصٍ محدَّدة للتخفيف من سياق ارتفاع درجات الحرارة العام من خلال اعتماد الممارسات والأساليب الزراعية المحسّنة.

وفي رأي منسق برنامج المنظمة "فاو"،الخبيرة ماريا ليزا تابيو بيستروم، المعني بتخفيف آثار الزراعة على ظاهرة تغيُّر المناخ، فإن "تبايُن البيانات في التقديرات المتاحة إلى جانب ثغرات المعلومات القائمة إنما تشكِّل تحدّياً حقيقياً في تحقيق استفادةٍ قصوى من القدارات الهامة للقطاع بالنسبة لسياق عزل الكربون الجوّي".