سوريا تعلن عن ضربات منسوبة إلى إسرائيل في محيط دمشق

القصف بحسب المصادر السورية تسبب في أضرار مادية في حين قال المرصد انه استهدف موقع للجيش السوري

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم عن ضربات صاروخية منسوبة إلى إسرائيل الليلة في حوالى الساعة 23:30 ضد أهداف في منطقة جنوب غربي دمشق، وبحسب التقارير فان صواريخ أرض-أرض أطلقت من مرتفعات الجولان، مما تسببت في أضرار مادية.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري عن تنفيذ "ضربة إسرائيلية بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان، واستهدفت بعض النقاط في محيط زاكية جنوب دمشق" وإضافت بأن الضربة تسببت بوقوع أضرار مادية"

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان "ن القصف الإسرائيلي ، استهدف موقعا عسكريا تابعا للجيش السوري قرب دمشق".

وقبل أسبوع قتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرين في قصف جوي بري إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة دمشق، وأعلنت إسرائيل أنه جاء ردا على صاروخ سوري أطلق على إسرائيل.

وخلال الأشهر الأخيرة نسبت إلى إسرائيل الكثير من الضربات في سوريا، وأوضحت إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يسعى لمنع تهريب أسلحة متطورة من ايران الى حزب الله، وبشأن التقارير عن ضربة الليلة، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي لم يعقب على الموضوع.