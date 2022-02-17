English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

تقرير إسرائيلي: نصر الله سافر سرا إلى طهران قبل شهرين

i24news

دقيقة 2
الامين العام لحزب الله حسن نصر الله
AP / Bilal Hussein 2019 ©الامين العام لحزب الله حسن نصر الله

الأمين العام لحزب الله زار طهران سرا واجرى مباحثات مع مسؤولين بالحرس الثوري الايراني

أفادت القناة الاسرائيلية N12 مساء الاربعاء ان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله زار طهران قبل شهرين سرا، وغادر منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت والتي يعيش فيها، وخلال زيارته الى طهران ناقش مع مسؤولين في الحرس الثوري الايراني امكانية ان تهاجم إسرائيل ايران. 

Video poster

وذكر التقرير أن الايرانيين أرادوا ضمانا لرد من حزب الله في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية في ايران، للتأكد من أنه في حال تعرضها لهجوم -نصر الله سيرد- تصادف هذه الايام الذكرى الثلاثين لدخول الامين العام لحزب الله حسن نصر الله لتوليه رئاسة التنظيم. 

وقال نصر الله في كلمة له إن "إسرائيل تحاول منع نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان، لكن لدينا القدرة على تحويل آلاف الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا في تصنيع المسيرات"واضاف "لبنان ليس بحاجة إلى إيران في هذا الشأن"، لافتا إلى أنه "اللي بدو يشتري أهلا وسهلا". 