تقرير إسرائيلي: نصر الله سافر سرا إلى طهران قبل شهرين

الأمين العام لحزب الله زار طهران سرا واجرى مباحثات مع مسؤولين بالحرس الثوري الايراني

أفادت القناة الاسرائيلية N12 مساء الاربعاء ان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله زار طهران قبل شهرين سرا، وغادر منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت والتي يعيش فيها، وخلال زيارته الى طهران ناقش مع مسؤولين في الحرس الثوري الايراني امكانية ان تهاجم إسرائيل ايران.

وذكر التقرير أن الايرانيين أرادوا ضمانا لرد من حزب الله في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية في ايران، للتأكد من أنه في حال تعرضها لهجوم -نصر الله سيرد- تصادف هذه الايام الذكرى الثلاثين لدخول الامين العام لحزب الله حسن نصر الله لتوليه رئاسة التنظيم.

وقال نصر الله في كلمة له إن "إسرائيل تحاول منع نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان، لكن لدينا القدرة على تحويل آلاف الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا في تصنيع المسيرات"واضاف "لبنان ليس بحاجة إلى إيران في هذا الشأن"، لافتا إلى أنه "اللي بدو يشتري أهلا وسهلا".