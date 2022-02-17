رسالة إسرائيلية الى روسيا قبل غزو محتمل لاوكرانيا

اسرائيل تبذل جهودا لايجاد طرق لاجلاء مواطنينها في حال وقع غزو روسي محتمل في أوكرانيا

أفاد موقع "والا" الاسرائيلي نقلا عن موظفين إسرائيليين كبار، إن اسرائيل نقلت الاربعاء رسالة الى الحكومة الروسية أوضحت خلالها انها ستحتاج الى مساعدة بإجلاء مواطنين وديبوماسيين إسرائيليين في حال وقوع غزو محتمل لاوكرانيا، وذكرت أنه حتى الآن غادر 3000 إسرائيلي فقط والتقديرات أن عشرات الآلاف من الاسرائيليين لا زالوا في اوكرانيا.

حقيقة بعث إسرائيل رسالة من هذا القبيل إلى روسيا تشير إلى أن اسرائيل تأخذ بجدية كبيرة سيناريو غزو روسي شامل لاوكرانيا يمكن ان يصل الى احتلال البلاد.

وذكر التقرير أن المدير العام لوزارة الخارجية ألون اوشفتس هو من نقل الرسالة خلال مكالمة تلفونية الاربعاء مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ، والتي تأتي استمرارا لمكالمة حول الموضوع بداية الاسبوع بين بوغدانوف والسفير الاسرائيلي في موسكو الكس بن تسفي.

وقال موظف اسرائيلي كبير أن إسرائيل ترغب بالتأكد أنه في حال غزو روسي إلى اوكرانيا ان يكون لها طرق لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين والديبلوماسيين عن طريق البر الى دول الجوار أو عن طريق الجو.

وأقامت إسرائيل ممثلية ديبلوماسية بديلة لها في مدينة لفوف غربي أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندل في حال كانت حاجة لاخلاء السفارة في كييف، في وزارة الخارجية جهزت خطة لاجلاء مواطنين اسرائيليين عن طريق اليابسة الى بولندا، رومانيا، مولدوفا، هنغاريا وسلوفاكيا وبدأت اتصالات مع هذه الدول.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية حاييم حايط قال ردا على ذلك بأن في المحادثة بين اوشفيز مع بوغدانوف تم مناقشة العلاقات بين الدول والصداقة بينهم :"خلال المكالمة أشار اوشفتس الى الالتزام والاهتمام بسلامة المواطنين الاسرائيليين في اوكرانيا وسلامة الديبلوماسيين الاسرائيليين".