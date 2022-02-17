تقرير: استعدادات في اسرائيل لهجوم بطائرات مسيرة

جاء هذا بعد اسقاط طائرة مسيرة ارسلتها ايران من العراق ويشتبه انها ارسلتها الى اسرائيل

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن المؤسسة الامنية الاسرائيلية تستعد الى هجوم باستخدام طائرات مسيرة من ايران ويقدرون أن المحاولات ستستمر، وافادت كان أنه قبل ثلاثة أيام تم إسقاط مسيرتين اطلقتا من ايران في العراق، وتوجد مخاوف انهما اعدتا لتنفيذ هجوم في إسرائيل، وذلك على خلفية ادعاءات ايرانية أن اسرائيل تساعد القوات الامريكية بمهاجمة الحوثيين والمنظمات المسلحة الموالية لايران .

وعلى صعيد متصل قال مسؤول سياسي كبير لـ"كان" :"انه من السهل تنفيذ هجمات مع طائرات مسيرة أو متفجرات، اذن هذه قصة كبيرة جدا نتعامل معها بكل الوسائل".

وكانت اسرائيل بداية الشهر أتاحت لضابط امريكي المشاركة كمراقب في تدريبات عسكرية لسلاح الجو الاسرائيلي، كانت تحاكي هجوما على أهداف "طويلة المدى"، بما في ذلك في ايران، التدريب العسكري السري اجري قبل اسبوعين مع عشرات المقاتلات، وفي الخلفية المباحثات النووية في فيينا".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أعلن قبل يوم من ذلك انه في غضون عام الجيش الإسرائيلي سيدخل منظومات دفاعية تعمل باللايزر "والتي ستتيح باحاطة إسرائيل بجدار" وقال انه سيتم تشغيلها في البداية في الجنوب بصورة تجريبية وبشكل عملياتي لاحقا، وعلق بينيت :"هذا سييتيح لنا على المدى المتوسط -الطويل، سنحيط إسرائيل بجدار لايزر يحميها من الصواريخ، القذائف ، الطائرات المسيرات والتهديدات الأخرى-وعمليا سنأخذ من العدو الورقة الذي لديه ضدنا"