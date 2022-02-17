بدأ التمرين بحفل رسمي في مقر الأسطول الخامس في البحرين بمشاركة ضباط من سلاح البحرية

شارك سلاح البحرية الإسرائيلي في التمرين البحري الدولي الأكبر في العالم IMX (International Maritime Exercise) والذي جرى في منطقة البحر الأحمر والمياة الاقليمية لمملكة البحرين في الخليج بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي وبمشاركة نحو 60 أسطولًا ومنظمة دولية.

لقد بدأ التمرين بحفل رسمي في مقر الأسطول الخامس في البحرين بمشاركة ضباط من سلاح البحرية.

خلال التمرين تدرب مقاتلو الوحدة الخاصة للمهام تحت المائية الى جانب نظرائهم من الأسطول الخامس لتحييد ألغام بحرية بالاضافة الى كشف وانقاذ من تحت الماء وذلك في المجال البحري البحريني.

في مقابل ذلك وفي منطقة شمال البحر الأحمر وخليج إيلات تدرب أسطول سفن الصواريخ الإسرائيلي على سيناريوهات انقاذ من خلال قطع بحرية بالاضافة الى سيناريوهات طبية بحرية جنبًا الى جنب مع قوات خفر السواحل للأسطول الخامس.

التدرب على هذه السيناريوهات بمشاركة قوات الأسطول الخامس الأمريكي يعتبر عاملًا آخر لنشاطات سلاح البحرية الدولية عامة والتعاون الاستراتيجي مع الأسطول الخامس خاصة.

قائد سلاح البحرية اللواء دافيد سلامة: مشاركة سلاح البحرية الاسرائيلي في تمرين IMX الدولي بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي تؤكد العلاقة المتزايدة بين الأسطوليْن البحرييْن التي تستند الى العظمة وتبادل الخبرات والشراكة الاستراتيجية. لدينا تنسيق وعمل مشترك مع شركائنا الامريكيين لمنع الارهاب في المجال البحري ولتعزيز الامن في الجبهة البحرية الاقليمية. سنواصل تطوير وتعميق التعاون بيننا.

في الأشهر الست الاخيرة مع انتقال سلاح البحرية الاسرائيلي الى مسوولية القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية جرت عدة تدريبات وتمارين مشتركة بالاضافة الى تبادل الزيارات بين سلاح البحرية والاسطول الخامس. في هذه الفترة الزمنية قام قائد الأسطول الخامس الأمريكي بثلاث زيارات الى إسرائيل. كما أجرى قائد سلاح البحرية الإسرائيلي قبل أسبوعيْن زيارة الى مقر الأسطول الخامس في البحرين.