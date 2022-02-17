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السعودية:لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة أو له إقامة نظامية داخل المملكة

i24NEWS

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حجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، الجمعة، 31 يوليو 2020
Saudi Ministry of Media via APحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، الجمعة، 31 يوليو 2020

سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة" حول طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، إنها حددت فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، مشددة على أنه"لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة".

 ولفتت الوزارة إلى "عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام" وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، وأكدت الوزارة على أنه "سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة" حول طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها.

واقتصر موسم الحج العام المنصرم على 60 ألفا فقط من المواطنين (السعوديين) والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الوباء.