رئيس الوزراء الإسرائيلي يشكر رئيسة مجلس النواب الأمريكي على دعمها المستمر لإسرائيل

بما في ذلك تقديم تمويل نظام القبة الحديدية،وشدد على أهمية "استكمال العملية في أسرع وقت ممكن".

قال مكتب رئيس الوزارء الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، أن نفتالي بينيت شكر رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على "دعمها المستمر لإسرائيل"، بما في ذلك تقديم تمويل نظام القبة الحديدية،وشدد على أهمية "استكمال العملية في أسرع وقت ممكن".

وقال بينيت"لقد سمعت الكثير من الإشادات من كل من التقى بك. أود أن أشكرك شخصيًا على دعمك المستمر لإسرائيل"، كما شكر بينيت والد بيلوسي الراحل، النائب توماس ديساندرو جونيور من ماريلاند، وهو ديمقراطي انشق عن الرئيس آنذاك فرانكلين دي روزفلت في دعم إنقاذ اليهود من هتلر وإنشاء دولة يهودية.

وكانت نانسي بيلوسين قد ترأست وفدا من النواب الديمقراطيين في جولة قامت بها لإسرائيل، بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هرتسوغ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس، حيث ركز اللقاء على "أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني".

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد وافق في سبتمبر/ايلول المنصرم، بأغلبية ساحقة على تمويل جديد بمليار دولار مخصص لدعم نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ. وقالت نانسي بيلوسي أنس الأربعاء إن بلادها وإسرائيل "حليفان في مواجهة التهديد الإيراني" خلال حفل أقيم في الكنيست ، وأكدت مجددا "الالتزام برباط غير قابل للكسر يقوم على الأمن المتبادل ومصالحنا الاقتصادية وقيمنا المشتركة. والتزامنا بالديمقراطية ".